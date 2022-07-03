Глава держави нагадав, що Україну регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі.

Президент Володимир Зеленський назвав небезпечними заяви Олександра Лукашенка про участь Білорусі у російській війні проти України.

Про це глава держави сказав на прес-конференції в Києві після зустрічі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

Зеленський нагадав, що Україну регулярно обстрілюють ракетами з території Білорусі, хоча Лукашенко неодноразово давав сигнали, зокрема й білоруському суспільству, яке підтримує Україну, що ці ракети були випущені без його волі.

"Мені здається, це небезпечно передусім для дружнього білоруського народу, для наших сусідів – білорусів. Він повинен не втягувати Білорусь у загарбницьку війну Росії проти України та порушення всіх міжнародних договорів і міжнародного права загалом", – наголосив президент.

Нагадаємо, 3 липня на заході до Дня незалежності Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він "давно визначив" роль Білорусі в російсько-українській війні. Лукашенко підкреслив, що вже давно РФ й Білорусь створили "єдине угруповання збройних сил".

"Ми єдина країна, яка підтримує росіян у цій боротьбі... У нас створено вже давно у союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил... Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, то чому нам сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом із братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" визначена мною давно", - сказав Лукашенко.

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