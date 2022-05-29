Воїни Збройних Сил України пішли в контрнаступ у Херсонській області, окупанти тікають.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє радник голови Херсонської Військової адміністрації Сергій Хлань.
Українські військовослужбовці пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше.
Він зазначив, що кожен день окупації - це трагедія для кожного херсонця, оскільки окупанти психологічно тиснуть на місцевих жителів. Однак всі дії окупантів розбиваються об контрнаступ ЗСУ.
Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.
"Орки про це мовчать, але все-таки ми бачимо, що 2-3 коло охорони орків і зрадників, які є в найближчому оточенні, потихеньку зникає", - зазначив він.
За його словами, вони вже пересуваються з численною охороною і носять бронежилети.
"Вони розуміють, що Росія - це не назавжди", - підкреслив Хлань.
Як повідомляв УНІАН, раніше над Херсоном збили хвалений російський Су-35.
Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні українські патріоти нагадують рашистам про швидке звільнення міста.