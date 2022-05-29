Тим часом у Херсоні та області посилюється партизанський рух.

Воїни Збройних Сил України пішли в контрнаступ у Херсонській області, окупанти тікають.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє радник голови Херсонської Військової адміністрації Сергій Хлань.

Українські військовослужбовці пішли в контрнаступ на Бериславському напрямку і вже просунулися на 9 кілометрів. За його словами, окупантів вибивають з третьої лінії оборони, яку ті вибудовували раніше.

Він зазначив, що кожен день окупації - це трагедія для кожного херсонця, оскільки окупанти психологічно тиснуть на місцевих жителів. Однак всі дії окупантів розбиваються об контрнаступ ЗСУ.

Також Хлань зазначив, що в Херсоні та області продовжує посилюватися партизанський рух.

"Орки про це мовчать, але все-таки ми бачимо, що 2-3 коло охорони орків і зрадників, які є в найближчому оточенні, потихеньку зникає", - зазначив він.

За його словами, вони вже пересуваються з численною охороною і носять бронежилети.

"Вони розуміють, що Росія - це не назавжди", - підкреслив Хлань.

Як повідомляв УНІАН, раніше над Херсоном збили хвалений російський Су-35.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Херсоні українські патріоти нагадують рашистам про швидке звільнення міста.

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