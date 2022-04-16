З відповідною доповіддю на урядовій нараді виступив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Україні посівна кампанія розпочалась в усіх областях країни, у тому числі у Луганській і Донецькій.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.

Так, з відповідною доповіддю на урядовій нараді виступив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

"Міністр аграрної політики і продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалась, триває в усіх областях нашої держави, включно, до речі, із Луганською і Донецькою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про тарифи на світло на найближчі півроку.

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