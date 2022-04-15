Володимир Зеленський зазначив, що Путін може застосувати ядерну або хімічну зброю, тому що він не цінує життя народу України.

Усі країни світу мають бути готовими до того, що президент Росії Володимир Путін може застосувати тактичну ядерну зброю у своїй війні проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

Зеленський зазначив, що Путін може піти на застосування ядерної або хімічної зброї, тому що він не цінує життя народу України.

"Не тільки я — увесь світ, усі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути не справжня інформація, але це може бути правда... Хімічна зброя, вони можуть це зробити, для них життя народу - ніщо... Треба думати, не боятися, а бути готовим. Але це питання не до України, не лише до України, а й до всього світу, я думаю", — сказав Зеленський.

Ядерна загроза від Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що Росія може вдатися до тактичної ядерної зброї по Україні через відчай російського президента Володимира Путіна на полі бою.

За його словами, США "не сприймають легковажно" ядерну загрозу з боку Росії, але поки не бачать ніяких ознак того, що Росія готується піти на такий крок.

Раніше стало відомо про те, що Білий дім зібрав групу фахівців для оцінки ядерної загрози з боку Росії і розробки запобіжних заходів у разі застосування Путіним потужної зброї проти України.

"Ядерні" погрози з боку Росії посилилися після помітних провалів росіян у бойових діях проти України.

22 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков нагадав американським журналістам про концепцію нацбезпеки країни, що допускає застосування ядерної зброї, якщо держава опиниться під загрозою існування.

Вже за два дні російський дипломат в ООН вже публічно заявив про готовність Росії застосувати зброю масового ураження, якщо її "спровокує НАТО".

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