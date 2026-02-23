'Це питання часу': Зеленський пояснив, чому неможливо зараз повернути всі території

Одна з причин - відсутність в України достатньої кількості зброї, і тут багато чого залежить від партнерів.

Для України перемога у війні з Росією – це звільнення всієї території з окупації, однак це питання майбутнього, сьогодні це зробити неможливо. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю BBC.

Він пояснив, що зробити це зараз – означає втратити мільйони людей, і це занадто висока ціна.

"Ми це зробимо. Це абсолютно зрозуміло. Це лише питання часу. Зробити це сьогодні означало б втратити величезну кількість людей – мільйони людей – тому що російська армія велика, і ми розуміємо ціну таких кроків. У вас не вистачить людей, ви їх втратите. А що таке земля без людей? Чесно кажучи, нічого", - наголосив він.

Ще одна причина, за словами Зеленського, - відсутність в України достатньої кількості зброї, і тут багато чого залежить від партнерів.

"Сьогодні питання стосується ППО. Це найскладніша проблема. На жаль, наші партнери досі не видають нам ліцензій на виробництво власних систем, наприклад, систем Patriot, або навіть ракет для систем, які в нас вже є. Поки що ми не досягли успіху в цьому", - наголосив він.

В той же час, переконаний президент, повернення до справедливих кордонів 1991 року – це перемога справедливості – і для України, і для всього світу.

Зеленський про війну в Україні

Раніше Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу. За його словами, українські сили мають успіхи у визволенні територій на південних напрямках фронту.

Також він наголошував, що Путін вже розпочав Третю світову війну, і єдиною відповіддю має бути сильний військовий та економічний тиск, щоб змусити його відступити.

