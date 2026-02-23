Зеленський про відступ із Донбасу: це розколе Україну, а Путін не зупиниться

Путін відновиться за пару років і знову почне війну.

Україна не може вивести свої війська з Донбасу, адже це призведе до розколу українського суспільства, а російський лідер Володимир Путін все одно на цьому не зупиниться. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю BBC.

"Я дивлюся на це по-іншому. Я не розглядаю це просто як землю. Я бачу в цьому зраду – ослаблення наших позицій, кидання напризволяще сотні тисяч наших людей, які там живуть. Ось як це бачу. І я впевнений, що це розколе наше суспільство", - пояснив він.

На питання, чи задовольнить це Путіна, Зеленський зазначив: йому потрібна пауза, але коли він відновиться, то знову почне війну.

"Це, ймовірно, задовольнило б його на деякий час... йому потрібна пауза... але як тільки він оговтається, наші європейські партнери кажуть, що це може зайняти від трьох до п'яти років. На мою думку, він може оговтатися не більше ніж за пару років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжувати війну, – це факт", - наголосив він.

Донбас у мирних переговорах

Під час останнього раунду переговорів у Женеві 17–18 лютого Київ і Москва обговорювали ідею спільної російсько-української цивільної адміністрації для управління демілітаризованою зоною на Донбасі. Пропозиція передбачає виведення як російських, так і українських військ з Донбасу. Цю пропозицію висунули американські чиновники, однак Україна відкинула такий варіант.

Також раніше Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу.

Водночас ЗХМІ пишуть, що Україна може піти на територіальні поступки в рамках можливого мирного врегулювання в обмін на перспективу прискореного вступу до Євросоюзу в найближчі роки.

