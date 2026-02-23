Трамп активно обирає собі наступника на вибори 2028 року: Axios назвав варіанти

Трамп вважає, що найкращими кандидатами на цю посаду є віце-президент Джей Ді Венс і радник з національної безпеки Марко Рубіо.

Президент США Дональд Трамп готує собі наступника на вибори в 2028 році і все активніше обговорює це питання з радниками. За даними Axios, Трамп все частіше ніби між іншим ставить питання про те, хто повинен очолити список кандидатів від Республіканської партії на пост президента в 2028 році.

При цьому Трамп вважає, що найкращими кандидатами на цю посаду є віцепрезидент Джей Ді Венс і радник з національної безпеки Марко Рубіо.

Як зазначає видання, Трамп віддає перевагу Венсу, проте помітно і все частіше хвалить Рубіо, публічно і приватно.

"Венс-Рубіо – це ідеальний тандем президента" на 2028 рік - і щоб було ясно, Венс на чолі", – сказав радник Трампа, якого президент нещодавно попросив поділитися думкою про кандидатів.

У Венса є політичні радники, які, якщо він буде балотуватися, як очікується, складуть основу президентської кампанії 2028 року. У Рубіо такої інфраструктури немає – і він чітко дав зрозуміти, що його влаштовує кандидатура Венса. За даними джерел, Рубіо повідомив про це Венсу особисто.

Минулого року Трамп чітко дав зрозуміти, що Венс "швидше за все" є його ймовірним наступником, тому що, "за справедливістю, він віцепрезидент". Але Трамп додав, що воліє, щоб Рубіо "об'єднався з Джей Ді" у виборчому бюлетені.

Водночас джерела зазначають, що Рубіо буде важко перейти зі своїх високих посад на посаду віце-президента. Трамп це знає, і деякі радники припускають, що одна з причин, через яку він постійно просуває Рубіо, – це бажання схилити його до співпраці з Венсом.

Радники кажуть, що Трамп не буде повністю визначати наступника, тому що хоче, щоб його команда думала про свої нинішні посади, і він не хоче виглядати так, ніби втрачає владу.

Третій термін Трампа

Конституція Сполучених Штатів Америки прямо забороняє будь-кому обиратися на посаду президента більше двох разів, тобто в загальній сукупності – не більше восьми років.

Деякі прихильники Трампа, включаючи конгресмена Енді Оглса, запропонували змінити Конституцію, щоб дозволити третій термін для президента з непослідовними термінами.

Однак у ЗМІ не раз писали, що Трамп шукає лазівки, які допомогли б йому обійти 22 поправку.

Сам Трамп навмисно підігрівав ці настрої, наприклад, випустивши червоні кепки з написом "Trump 2028". Хоча жодного разу сам він твердо не заявляв, що буде балотуватися знову.

