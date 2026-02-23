Перемога - це комбінація багатьох кроків: Зеленський про спробу зупинити Путіна

Президент також зазначив, що насправді Трамп і Віткофф більше контактують з українською стороною, ніж з росіянами.

Президент США Дональд Трамп контактує більше з українським колегою Володимиром Зеленським, ніж з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це сказав глава української держави в інтерв'ю ВВС. Крім того, за словами Зеленського спецпредставник Трампа Стів Віткофф насправді частіше зустрічається з українською стороною, ніж з росіянами.

"Вони повинні зупинити росіян, а не намагатися їм догодити, бо вони все одно збрешуть", - висловив думку президент і додав, що будь-які спроби "умиротворення" агресора не матимуть сенсу.

Щодо заяв Трампа, нібито це Зеленський "диктатор" чи сам "розпочав війну", Зеленський відповів так:

"Я не диктатор, і я не починав війну. Ось і все", - сказав він.

Віра у справедливість

Крім цього Зеленський розповів про особисту втому через війну. Він сказав, що джерелом його сили є безумовна віра у справедливість, адже Україна на 100% має рацію в цій боротьбі.

"У мене ще є енергія. Інакше не може бути. Ми боремося за справедливість. Я вірю, істина на нашому боці, і звідти сила", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що характер війни, це "паралельні колії", де доводиться грати в шахи з багатьма світовими лідерами одночасно. Немає єдиного правильного способу перемогти - успіх принесе комбінація багатьох кроків, а головною метою залишається зупинка Путіна, підкреслив глава держави.

"Він не хоче, але не хоче - не означає, що не буде", - сказав Зеленський про небажанн Путіна припиняти війну.

Переговори про закінчення війни

19 лютого Зеленський повідомляв, що Україна та Росія ближчі до завершення переговорів на військовому, ніж на політичному рівні.

Раніше Зеленський зазначив, що у питанні територій у трьох сторін були три різні точки зору. 20 лютого командувач Національної гвардії, бригадний генерал Олександр Півненко заявляв, що передати РФ території, які контролюють Сили оборони "неможливо на цей час".

