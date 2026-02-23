Майже як в Україні: у Південній Америці спалахнула дронова війна, - NYT

Досвід російсько-української війни поступово впроваджується у війнах по всьому світу.

Використання дронів стало основою бойової тактики обох армій в російсько-українській війні. І, схоже, що в інших збройних конфліктах по світу укріплюється та сама тенденція.

Як пише The New York Times, в південноамериканській країні Колумбія, де десятиліттями триває громадянська війна низької інтенсивності, повстанці почали застосовувати безпілотники для ударів по урядовим військам.

"Солдати звикли до снайперів та засідок, але тепер їм довелося боротися з новою зброєю, якої їхні супротивники мають тисячі: роями маленьких дронів, тих, що можна купити на Amazon для любителів, оснащених кігтеподібними гаками, на яких кріпляться гранати", – пише NYT.

Відео дня

Видання зокрема розповідає про епізод із нападом партизанів на склад пального неподалік від кордону з Венесуелою. Як розповіли представники колумбійської служби безпеки, протягом двох тижнів солдати відбивали атаки, знищивши пів сотні малих дронів. Однак потім прилетів набагато більший безпілотник, який зазвичай використовується для розпилення пестицидів. Оскільки солдати прогавили його появу, він скинув чотири гранати, вбивши одного військовослужбовця.

За словами колумбійських чиновників, це лише один з багатьох подібних епізодів, що трапилися за останній час по всій країні. Вони описують це як тривожну тенденцію, коли повстанці можуть задешево купити дрони, які легко модифікувати, що перевертає ситуацію у багаторічній війні проти повстанських груп і ставить уряд у невигідне становище.

Протягом кількох місяців у 2025 році безпілотники повстанців вбили 58 солдатів і поліцейських і поранили ще 300.

"Наркоторговці мають перевагу в повітрі", – заявив президент Колумбії Густаво Петро у своєму виступі перед солдатами наприкінці минулого року.

Щоб захиститися від загрози, небагата Колумбія змушена витрачати величезні гроші. Нещодавно уряд країни оголосив про понад 1,6 мільярда доларів, витрачених на обладнання для боротьби з безпілотниками.

Один із співробітників служби безпеки зізнався журналістам, що антидронове обладнання, найімовірніше, саме стане першочерговою ціллю. Крім того, такому обладнанню потрібне стабільне енергозабезпечення та доступ до Інтернету, з чим у багатьох регіонах Колумбії є проблеми. До того ж у повстанців вже помітили дрони на оптоволокні, проти яких системи РЕБ взагалі безсилі.

Дрони у сучасній війні

Як писав УНІАН, війна в Україні кардинально змінила характер сучасних бойових дій, показавши ефективність масового використання дронів: за даними Зеленського, вони завдають 80% втрат російських сил.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав Європу терміново перебудувати оборонну політику, нарощувати виробництво дронів та створювати масштабовану "дронову стіну" для НАТО. Він також підкреслив необхідність інвестицій у новітні технології та стартапи, щоб адаптація до сучасної війни була швидкою й ефективною.

Вас також можуть зацікавити новини: