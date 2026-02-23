Путін уже розпочав Третю світову війну і не зупиниться в Україні, - Зеленський

Він наголосив, що Україна зараз не дає войне перерости в широкомасштабний конфлікт.

Російський лідер Володимир Путін вже розпочав Третю світову війну, і єдиною відповіддю має бути сильний військовий та економічний тиск, щоб змусити його відступити. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Я вважаю, що Путін уже розпочав війну. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити. Не тому, що Росія не повинна перемогти, а тому що Росія хоче нав’язати світу інший спосіб життя і змінити те життя, яке люди обрали для себе", - наголосив він.

За його словами, Україна сьогодні фактично стримує цю війну, не дозволяючи їй перерости у повномасштабний глобальний конфлікт.

"Зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України – це перемога для всього світу, бо Путін не зупиниться на Україні", - додав президент.

Війна Росії в Європі

Раніше у Європі змоделювали сценарій вторгнення Росії у Литву. За сценарієм Росія використала гуманітарну кризу у Калінінграді для вторгнення у Сувалкський коридор у жовтні 2026 року і змогла захопити литовське місто Маріямполе, що розташоване на ключовому транспортному вузлі, через який проходить основна частина транспорту між Польщею та Литвою.

В результаті в ході навчань, без американського керівництва, Росії вдалося досягти перемоги протягом декількох днів – підірвати довіру до НАТО і встановити панування над Прибалтикою, з контингентом всього в 15 000 військовослужбовців.

