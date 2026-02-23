З настанням весни почнеться: військовий спрогнозував, що буде на Покровському напрямку

Росіяни різними способами почнуть вживати заходів, щоб підтримувати тактику просочування.

Як тільки з'явиться зелень, російські окупанти будуть нарощувати свої сили на Торецько-Покровському напрямку.

Про це в етері Київ24 сказав командир 3-го механізованого батальйону 44-ої ОМБр В'ячеслав Гудзь з позивним Грач. За його словами, росіяни перекидатимуть свої сили на Торецько-Покровський напрямок, оскільки він для них є дуже важливий.

Він зауважив, що росіяни почнуть перекидати сюди живу силу з інших напрямів, щоб підтримувати тактику просочування.

Військовий додав, що росіяни застосовують всі види озброєння, які в них є, від FPV-дронів до авіаударів. "Дуже масово використовують", - констатував Грач.

Але, як деталізував військовий, найбільше ворог використовує дрони квадрокоптерного типу та FPV, здебільшого на оптоволокні.

Покровський напрямок: новини

Як повідомляв УНІАН, 31 січня командир мінометної батареї 1-го єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Рено говорив, що складні погодні умови на Покровському напрямку вплинули на характер бойових дій.

Так, через обмежену видимість російські війська активізувалися, намагаючись проникати на українські позиції дрібними групами.

А на початку лютого повідомлялось, що на Покровському напрямку атаки окупантів відбуваються як з боку Гришиного, так і з боку Родинського, що на північний схід від Покровської агломерації.

