РФ атакувала енергетику та житловий сектор Одещини: є загиблі та поранені (фото)

Пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, автомагазин, автомобілі.

У ніч на 23 лютого російська армія атакувала Одещину безпілотниками - під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури, дві людини загинули.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники.

"На жаль, загинуло двоє людей. Щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна допомога", - підкреслив Кіпер.

Крім того, за його словами, один з безпілотників влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба повідомила УНІАН, що внаслідок атаки загинула 20-річна жінка та чоловік, анкетні дані якого наразі встановлюються. За її словами, постраждали троє чоловіків: 49-річний, 22-річний та ще один, якому на вигляд близько 40 років – він перебуває у важкому стані.

"Всі загиблі, постраждалі – цивільні. Травмованих людей доставили до лікарні", - наголосила Верба.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ - воєнні злочини що спричинили загибель людей.

За даними пресслужби регіонального главку ДСНС, внаслідок атаки пошкоджена промислова, енергетична та цивільна інфраструктура. За однією з адрес сталося падіння ворожого безпілотника на територію підприємства. Горіли два вантажних автомобілі, зазнали руйнувань виробничі будівлі. Пошкоджені ще кілька транспортних засобів. За іншою адресою виникла пожежа автомагазину та вантажних автомобілів на автостоянці.

У главку додали, що у квартирі багатоповерхового житлового будинку, куди дрон влучив, але детонації не було, обійшлося без пожежі та без постраждалих.

Оновлено 9.20. Згодом у прокуратурі уточнили, що квартири пошкоджено на одному з поверхів 16-поверхівки, зруйновано промислову будівлю, знищено близько 10 автомобілів, пошкоджено адміністративну будівлю, понад 20 транспортних засобів тощо. Також стало відомо, що атаковано Чорноморську громаду, про що повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв.

За його словами, критична інфраструктура наразі працює на генераторах, подача води буде здійснюватися за графіком, працюють пункти Пункти Незламності.

Як повідомили у ДТЕК Одеські електромережі, вночі 23 лютого ворог повторно атакував енергетичний обʼєкт компанії – стався вже 4 обстріл цієї підстанції з початку війни. Пошкодження значні і на ремонтні роботи потрібен час, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Одещина потерпає від атак РФ

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого армія РФ завдала по Одеській області чергового удару безпілотниками. Влучання зафіксовані на енергетичних об’єктах, внаслідок чого там сталися масштабні пожежі. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Через атаку без світла залишилося понад 15 тис. абонентів.

У ніч на 21 лютого в Одесі через російську атаку зайнялися пожежі, пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий сектор. Було вщент зруйновано два приватні житлові будинки, квартира в одноповерховому будинку, значних пошкоджень зазнав ліцей тощо, двоє людей травмовано.

