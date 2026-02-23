На Одещині помітили балакучу качку, яку злітає з води як гвинтокрил (відео)

Зараз чисельність таких качок у нацпарку сягає декількох тисяч.

В Одеській області на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксовано качку свищ, що з води може злітати майже вертикально, як гвинтокрил. Про цікавого птаха розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який оприлюднив відео з цією качкою.

"Жорстока війна РФ проти України триває. Але в природі, там де тимчасове затишшя від війни, все рухається по плану. Ось яскрава качка свищ (Anas Penelope) зараз зимує у нацпарку "Тузлівські лимани" і шукає собі їжу, попри шуми війни", - пояснив науковець.

За його словами, в цю пору року чисельність таких качок у нацпарку сягає декількох тисяч. Харчуються вони водоростями, дрібними гідробіонтами на відкритих від льоду частинах Тузлівських лиманів.

"Але зовсім скоро вони відлетять на Північ", - зазначив Русєв.

Качка свищ: що про неї відомо

Свищ євразійський (Anas penelope) – вид качки середнього розміру з родини качкових. В Україні - гніздовий, мігруючий, зимуючий птах. Має розмір 45-50 см у довжину, розмах крил – 71-80 см, і вагу – до 1 кг. Свищ літає легко та швидко, за маневровістю поступається лише чиркам. З води підіймається легко, при необхідності може злітати майже вертикально.

Дуже балакуча качка з характерним репертуаром, що надовго запам'ятовується. Найбільш звичайний крик самця - плавний двоскладовий свист-глісандо, який порівнюють з писком гумової іграшки і передають як "вхіі-у ...", "ввіу ..." або "піу ...". У шлюбний період видає енергійний свист, що дзижчить. Своєю шлюбною піснею самці дуже виділяються між представниками сімейства.

Селиться на озерах, які багаті водяною рослинністю та невеликими вільними плесами. Озер, що заросли очеретом свищі уникають. Навесні на місця гніздування свищі прилітають запізно, приблизно в середині квітня-наприкінці травня. З'являються вже парами. У шлюбний період чужих самок самці свища не переслідують. Гнізда розташовані на землі поблизу водоймищ, зазвичай добре укриті під кущами, деревами.

Нагадаємо, на Одещині, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксовано птахів, що гніздуються у норах хижих тварин. Це качки галагази, що перебувають на зимівлі у нацпарку. За словами науковця, зима майже закінчується і зграї галагазів потрошечку зникатимуть. Вони прилітають до України у грудні тисячними зграями, але скоро розлетяться по прибережних водоймах Причорномор'я шукати місця для гніздування. Гніздяться переважно в норах хижих тварин.

