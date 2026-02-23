Україні не дають ліцензії на випуск систем Patriot і ракет до них, - Зеленський

Ще одне ключове питання - це контрактна армія, фінансування якої могла б взяти на себе Європа, оскільки в України на це грошей немає.

Сьогодні протиповітряна оборона (ППО) – найскладніше питання, оскільки міжнародні партнери не дають ліцензії, щоб Україна сама виробляла, наприклад, системи Patriot або хоча б ракети для тих систем, які є на озброєнні у ЗСУ.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС. "Потрібні ліцензії хоча б на ракети. Поки що ми не досягнули успіху в цьому", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що для того, щоб Україна стала сильнішою в цій війні треба закрити небо.

"Якщо цивільні захищені, у нас прикрита спина, люди працюють, діти у школах, економіка працює, є гроші, є податки, які йдуть на фронт. Таким чином ми посилюємо армію. Цього, на жаль, поки що немає", - сказав глава держави.

Про гроші міжнародних партнерів

При цьому Зеленський зазначив, що сьогодні Європа дає Україні гроші. "PURL – одна з програм, за якими ми закуповуємо від американців ППО. Це фінансує Європа. І ми повинні поважати й цю програму, і те, що Європа її фінансує", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, чи достатньо країні тих ресурсів, які виділяють міжнародні партнери.

"Є держави, про які можна сказати, що дають достатньо... А є ті, хто дає дуже мало. А є ще й ті, хто блокує допомогу. Цим країнам достатньо було б і нічого не робити, а вони, навпаки, роблять погане. Тобто чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? 100%, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією", - пояснив Зеленський.

При цьому глава держави назвав ще один напрямок, який могла б підтримати Європа своїми коштами - це контрактна українська армія.

"Якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти. Те саме, що робить Путін. Він платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують", - деталізував Зеленський.

Зеленський і війна в Україні

В цьому ж інтерв'ю Зеленський заявляв, що президент США Дональд Трамп контактує більше з ним, ніж з російським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, за словами Зеленського спецпредставник Білого дому Стів Віткофф також насправді частіше зустрічається з українською стороною, ніж з росіянами.

20 лютого Зеленський заявляв, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні піти з Донбасу.

