Дрони вдарили по ключовій станції на нафтопроводі 'Дружба' в РФ

Ця станція знаходиться за тисячу км від України. Ще у двох регіонах РФ через наліт дронів населення відчуває проблеми з електроенергією.

В ніч на 23 лютого дрони атакували нафтоперекачувальну станцію (НПС) "Калєйкіно" поблизу міста Альметьєвськ у Татарстані, внаслідок чого там виникла сильна пожежа.

Ця НПС, яка знаходиться у понад 1000 км від державного кордону України, забезпечує закачування сировини безпосередньо у нафтопровід "Дружба". Об’єкт належить російській компанії "Транснефть".

Загалом "Калєйкіно" є однією з ключових НПС в Росії. На ній відбувається процес змішування потоків нафти різної якості із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану, після чого сировина подається у магістральні трубопроводи.

Cтанція приймає й перекачує приблизно 350 тис. тонн нафти на добу, що еквівалентно приблизно 4,2 млн тонн на рік.

Місцева адміністрація стверджує, що пожежа виникла "внаслідок падіння уламків" і що під час удару ніхто не постраждав.

Удари по інших регіонах РФ

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що вночі регіон зазнав удару 14 безпілотників та "однієї високошвидкісної цілі". Про яку саме ціль йдеться Гусєв не уточнив, проте можна припустити, що йдеться про ракету.

Як завжди в таких випадках, російська влада стверджує, що всі повітряні цілі були "виявлені та знищені".

"Уламки знищеної високошвидкісної цілі впали на один з об'єктів енергетики Воронежа", - повідомив Гусєв і додав "в результаті в двох районах міста почалися перебої з енергопостачанням".

Крім цього у Бєлгороді місцева влада заявила про масований ракетний обстріл і проблеми зі світлом, водою й теплом.

Тамтешні телеграм-канали повідомили, що ракетного удару було завдано по електропідстанції "Фрунзенська", після цього в частині Бєлгорода зникло світло.

Удари по об'єктах у РФ

У січні дрони атакували Волгоградську область РФ, внаслідок чого там сталася пожежа на місцевій нафтобазі.

А 19 лютого безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.

