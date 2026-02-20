І США, і РФ кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, виведіть ЗСУ з Донбасу, - Зеленський

За його словами, Україна точно не програє війну, питання лише в тому, чи вдасться перемогти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що і американці, і росіяни кажуть: якщо Київ хоче, щоб війна закінчилася завтра, то ЗСУ повинні вивести війська з Донбасу.

"Не можна сказати, що ми програємо війну. Чесно кажучи, ми точно не програємо її, точно. Питання в тому, чи переможемо ми", - сказав він, пише France 24.

За його словами, "це питання - але це дуже дороге питання".

Відзначається, що і Вашингтон, і Москва чинять тиск на Київ, вимагаючи від нього поступитися обложеним Донбасом Кремлю в рамках будь-якої угоди про припинення чотирирічної війни.

"І американці, і росіяни кажуть, що якщо ви хочете, щоб війна закінчилася завтра, йдіть з Донбасу", - сказав Зеленський про східний регіон, який Росія вважає своєю територією.

Президент зазначив, що Україна зможе провести вибори тільки після закінчення війни. Він заявив, що Росія наполягає на якнайшвидшому проведенні виборів тільки тому, що Кремль хоче усунути його від влади:

"Давайте будемо чесними - росіяни просто хочуть мене замінити".

За словами Зеленського, українські сили мають успіхи у звільненні територій на південних напрямках фронту.

"Я не буду вдаватися в багато подробиць, але сьогодні я можу привітати нашу армію, всі сили оборони, - тому що на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів", - додав він.

Мирні переговори - останні новини

Раніше видання Kyiv Independent писало, що створення демілітаризованої економічної зони на Донбасі є нереалістичною ідеєю. Тим більше у форматі спільної українсько-російської адміністрації.

Під час останнього раунду переговорів у Женеві 17-18 лютого Київ і Москва обговорювали ідею спільної російсько-української цивільної адміністрації для управління демілітаризованою зоною на Донбасі. Пропозиція передбачає виведення як російських, так і українських військ з Донбасу.

Зазначалося, що химерну пропозицію висунули представники американської делегації, які продовжують чіплятися за роль нейтрального посередника. Однак українські чиновники, з якими розмовляли журналісти, не можуть собі уявити навіть просто демілітаризовану зону на Донбасі, не кажучи вже про спільну цивільну адміністрацію.

