11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

З боку окупантів пролунала заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення за підсумками 47-го дня війни.

"Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше", - сказав глава держави.

Він зазначив, що зараз Європейський Союз почав обговорювати шостий санкційний пакет проти Росії.

"Час зробити цей пакет таким, щоб навіть слова про зброю масового ураження з російського боку більше не пролунало. Нафтове ембарго проти Росії – обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий у Москві з посмішкою", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Водночас коментуючи це повідомлення "Азову", наближене до Міноборони джерело заявило, що "вірогідність використання рашистами хімічної зброї дуже висока".

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