На думку президента, лише відхід росіян з території АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією на станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Усе, що відбувається зараз довкола Запорізької АЕС, - це один із найбільших злочинів держави-терориста", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що сьогодні зафіксовані чергові "прильоти" російських снарядів по території АЕС у безпосередній близькості від її об'єктів.

"Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію для погроз усьому світу і для висування якихось там умов. Усі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької АЕС. Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба", - сказав глава держави.

За його словами, Україна наголошує на цьому на всіх рівнях.

"Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією на станції гарантують відновлення атомної безпеки для всієї Європи", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський розповів, від чого залежить швидкість завершення війни в Україні.

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