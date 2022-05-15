Він зауважує, що саме цим завершиться вся нинішня "гарячкова активність" російських військових.

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про сьогоднішні обстріли України, наголошує, що усе своє зло російські окупанти заберуть назад в Росію, коли відступатимуть.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області - вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, заберуть це зло із собою назад в Росію", - підкреслив президент.

Він додав, що окупанти заберуть своє зло з собою, бо відступатимуть.

"Ось чим завершиться уся гарячкова активність російських військових, яку бачимо з вами зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, близько 04:30, російські загарбники завдали ракетного удару по одному із об'єктів військової інфраструктури у Львівській області.

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