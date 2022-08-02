Теракт в Оленівці - вирішальний аргумент для визнання РФ державою-терористом, про це президент говорив із очільниками НАТО та ОБСЄ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт в Оленівці став вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом, але принципову відповідь на злочини окупанти отримують й на полі бою.

Глава держави заявив у відеозверненні, що про це він сьогодні говорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Звичайно, ключова тема – це оборонна підтримка нашої боротьби за свободу, це взаємодія, яку ми маємо посилювати постійно заради наших спільних інтересів", - зазначив Зеленський.

За його словами, сьогодні Київ відвідав голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

"У переговорах і з паном Столтенбергом, і з паном Рау приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються Росією", - сказав Зеленський.

Він додав, що зокрема це стосується й російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом.

"Що ще потрібно для цього? Хіба це не достатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу були ухвалені відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом? Звичайно, принципову відповідь на всі свої злочини окупанти отримують і на полі бою. У цьому контексті хочу сьогодні подякувати президенту Сполучених Штатів Джо Байдену і всьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України", - додав Зеленський.

Теракт в Оленівці: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. У результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.