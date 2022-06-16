За словами президента, "Газпром" "просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу".

Президент Володимир Зеленський прокоментував загострення ситуації з газом у Європі.

У відеозверненні ввечері, 16 червня, глава держави висловив думку, що зовсім не випадково саме сьогодні відбулося загострення ситуації з газом у Європі – "ціна знову стрибнула".

"Росія спеціально це зробила, спеціально обмежила постачання, щоб нашкодити Європі, щоб ударити по європейцях", - сказав він.

За словами Зеленського, "Газпром" "просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагалися закувати Європу". "І це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу, не повинно бути цієї залежності", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський розповів, як лідери європейських країн відреагували на сирени у Києві. Приїзд лідерів чотирьох країн в Київ збігся з початком повітряної тривоги.

Також, за його словами, лідери європейських держав розуміють, що переговори України з Росією не відновлюються виключно через позицію агресора.

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