Президент наголосив, що єдиною перепоною для відновлення миру є неготовність Росії до реальних переговорів і до реальних дій для цього.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не хоче миру, вона шукає нових способів для залякування Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив на брифінгу після зустрічі із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

"​Торкнулися сьогодні теми дипломатичних зусиль, які докладаються різними сторонами для того, щоб відновити мир. Всі бачать, що єдиною перепоною для усіх цих зусиль є неготовність Росії до реальних переговорів і до реальних дій, спрямованих на відновлення миру. Росія не хоче миру. Прямо у ці хвилини, коли ми знаходимось тут, у Маріїнському палаці, російські війська продовжують жорстокий наступ на Донбасі, посилюють своє угруповування на Харківщині, укріплюють плацдарми на півдні України", - наголосив він.

Зеленський підкреслив, що держава-агресор повинна усвідомити, що мир не має альтернативи, і повинна почати шукати миру.

"А поки всі ми бачимо – і чули сьогодні, коли зазвучала сирена повітряної тривоги – що Росія шукає тільки нових способів, щоб залякати Європу і захопити більше нашої землі", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі та Клаус Йоханніс відвідали Ірпінь.

Також вони обговорили з Зеленським продовження і посилення оборони України, посилення санкційного тиску на РФ та євроінтеграцію України.

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