Йдеться про запровадження системи постачання, щоб не допустити дефіциту пального.

Урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум двох буде забезпечено системне постачання пального в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що уряд України сьогодні розглядав питання ліквідації дефіциту на ринку пального. Президент знає, що є черги на АЗС та зростання цін на пальне в багатьох областях держави. "Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру для виробництва, постачання і зберігання пального. Росія також заблокувала наші порти і тому миттєвих рішень для заповнення дефіциту немає. Але урядовці обіцяють, що протягом тижня, максимум двох буде забезпечено системне постачання пального в Україну"- зазначив Зеленський. За його словами, йдеться про запровадження системи постачання, щоб не допустити дефіциту пального.

За його словами, після російського ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, це дійсно складне завдання, але урядовці разом з постачальниками пального, з трейдерами мають виконати і це завдання як би складно не було. Він наголосив, що необхідно брати в ЄС стільки пального, скільки необхідно в Україні.

Нагадаємо, Рада відмовилася від підвищення податків на пальне.

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