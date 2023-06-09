Під час засідання Ставки обговорили постачання й розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії та ППО.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якій обговорили оборонні дії та здобутки на передовій. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Щойно провів Ставку. Ситуація на передовій – цьому основна увага. Доповіді – командувачі оперативних напрямків, Головком, ГУР, Міністерство оборони, Мінстратегпром, МВС. Увага сконцентрована на всіх напрямках, де наші дії потрібні і де ворог може зазнати тих чи інших поразок. Наші оборонні дії, активні дії, наші здобутки на передовій", - заявив глава держави.

Також, за його словами, під час засідання Ставки обговорили постачання й розподіл боєприпасів, посилення нашої артилерії та ППО.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Сьогодні, 9 червня, кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що контрнаступ Збройних сил України вже почався.

Всього з початку війни Сили оборони України ліквідували 213 тис. 770 окупантів. За минулу добу було знищено 1 тис. 10 загарбників. Зокрема, на Таврійському напрямку українські військові ліквідували понад чотири роти росіян та пошкодили 61 одиницю військової техніки ворога.

Як уточнив Генштаб, захисники упродовж доби завдали 16 авіаударів по районах зосередження загарбників. Також, як зазначили в Генштабі, наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Втрат зазнає й українська сторона. Зокрема, за даними експертів, у боях на Запорізькому напрямку протягом 7-8 червня українська армія втратила два танки Leopard 2 і 13 БМП Bradley.

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