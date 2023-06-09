Уражено чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

Українські захисники упродовж доби завдали 16 авіаударів по районах зосередження російських окупантів.

"Авіація сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника", - повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 18:00.

Також, як зазначили в Генштабі, наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п'ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

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Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку протягом доби було знешкоджено понад чотири роти росіян.

Також ЗСУ знищили та пошкодили 61 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 12 танків, 11 одиниць БМП, 2 МТЛБ, 2 БТР, 2 гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубиця 2С19 "Мста-С", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика", РЕБ "Житель", РЛС "Зоопарк", 2 зенітно-ракетних комплекси "БУК-М1" тощо.

Загалом Сили оборони України ліквідували 213 тис. 770. За минулу добу було знищено 1 тис. 10 загарбників.

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