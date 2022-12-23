Як підкреслив президент, йде підготовка до різних варіантів дій держави-терориста.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Провів сьогодні Ставку – як завжди, предметно. Готуємо найближчі місяці і загалом наступний рік. Завдання наші – незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком", - зазначив Зеленський.

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За його словами, на Ставці заслухали командувачів.

"Бачимо перспективи на фронті. Готуємось до різних варіантів дій держави-терориста – бачимо її наміри. І будемо відповідати", - підкреслив президент.

Також окремо обговорили ситуацію в енергетиці.

"І, будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися. Вони зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного", - наголосив Зеленський, звертаючись до українців.

Атаки на енергосистему України

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

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