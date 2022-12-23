По дорозі в США літак Зеленського супроводжували літак-розвідник НАТО і винищувач F-15.

Безпрецедентні заходи, вжиті для переїзду президента України Володимира Зеленського з Києва до Вашингтона, є ознакою того, наскільки важливі відносини для обох країн.

Як повідомляє ВВС, поїздка Зеленського до Вашингтона почалася з нічного шляху на поїзді до Польщі, після чого він пересів на літак ВПС США, який супроводжували літак-розвідник НАТО і винищувач F-15.

Як зазначило видання, цей візит обговорювався місяцями, але останні приготування були зроблені швидко — Байден і Зеленський говорили про нього 11 грудня, а через три дні Зеленському було направлено запрошення.

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Як розповіло видання, Зеленський таємно проїхав на поїзді через Україну до Польщі, де його помітили рано вранці в середу на залізничній станції в прикордонному місті Перемишль.

На кадрах з польського телебачення відображена група людей, в тому числі Зеленський, що йде по перону на тлі синьо-жовтого українського поїзда. Потім група людей пройшла до колони автомобілів, що чекають, включаючи чорний Chevrolet Suburban, який є улюбленою моделлю уряду США.

Незабаром після цього польотні дані показали, що Boeing C-40B ВПС США, який імовірно перевозив Зеленського, злетів з аеропорту Жешува.

Літак прямував на північний захід до Великобританії, але перш ніж він увійшов у повітряний простір над Північним морем, розвідувальний літак НАТО відсканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни.

А американський винищувач F-15, що вилетів з бази в Англії, супроводжував рейс Зеленського протягом частини його шляху. Через 10 годин після зльоту літак сів недалеко від Вашингтона. Після прибуття Зеленському було надано захист секретної служби — як і всім приїжджаючим главам держав, - але статус Зеленського як лідера країни, що знаходиться в стані війни з РФ, означав, що співробітники Служби безпеки проявляли підвищену пильність.

"Ми розуміємо, що у РФ є шпигуни в цій країні, і вони можуть спробувати щось зробити", - сказав ABC News один високопоставлений чиновник. "Ми знаємо, що поставлено на карту".

Візит Зеленського до США

Зеленський відвідав Вашингтон, щоб обговорити з Байденом співпрацю двох країн. Йшлося про зміцнення стійкості та обороноздатності України.

Також український лідер виступив з промовою в Конгресі США і провів ряд зустрічей.

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