Президент зауважив, що тепер війна проти України стала стосуватися більшості громадян Росії.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що рішення Володимира Путіна оголосити в РФ мобілізацію - це відверте визнання, що російська кадрова армія "не витримала і посипалась".

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Російське рішення про мобілізацію - це відверте визнання, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала і посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян Росії - це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що зайшло в кожен російський дім", - наголосив Зеленський.

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Він також зауважив, що провів сьогодні, 22 вересня, засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Питання зрозумілі. Передова. Забезпечення наших військових. І нові загрози, які створює Росія. Зазначу одразу: будь-які рішення російського керівництва не змінюють для України нічого", - підкреслив президент.

Зеленський додав, що Україну мають цікавити лише власні завдання.

"Це звільнення нашої країни, захист наших людей і мобілізація світової підтримки для реалізації наших завдань", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

У британській розвідці вважають, Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців. Експерти зазначають, що навіть ця обмежена мобілізація буде дуже непопулярною серед частини російського населення, і президент РФ Володимир Путін бере на себе значний політичний ризик в надії створити необхідну бойову міць. Також наголошується, що цей крок фактично є визнанням, що Росія вичерпала запас добровольців, які готові воювати в Україні.

Видання "Новая газета. Европа" з посиланням на джерело в адміністрації Путіна повідомило, що засекречений пункт указу про мобілізацію дозволяє Міноборони РФ мобілізувати 1 млн осіб.

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