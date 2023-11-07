Сьогодні голова держави заслухав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Президент України Володимир Зеленський розповів про підсилення української протиповітряної оборони до зими. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів, розповів глава держави за результати щоденної селекторної наради.

Президент назвав надходження цих систем "вчасним підсиленням ППО до зими". Він також заслухав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу.

Крім того, військові доповіли Зеленському про бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні, а розвідка - про ситуацію на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ.

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Також Служба безпеки України відзвітувала главі держави про свої контррозвідувальні заходи.

Україна готується до обстрілів РФ

Наразі Україна готується до зими та до чергових ударів російських терористів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, дипломати працюють над наданням Україні нового озброєння для підсиленням протиповітряної оборони.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, наразі Росія накопичує запаси ракет, тому Сили оборони мають готуватися до певних ризиків щодо атак на критичну інфраструктуру, військові та стратегічні об’єкти.

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