Мета Росії - від'єднати Україну від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію, зазначили в ОП.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Росія б'є по частині Запорізької атомної електростанції, де акумулюється енергія, що живить південь України.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Навіщо Росії обстрілювати себе на ЗАЕС?" - прикидаються клоунами ru-пропагандисти. Пояснюю: РФ б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета - від'єднати нас від ЗАЕС і звинуватити в цьому українську армію", - наголосив Подоляк.

Він додав, що ООН і МАГАТЕ при цьому "продовжують уважно вивчати стелю".

Нагадаємо, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема, вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що супротивники можуть вирішити підірвати ЗАЕС.

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