Він зауважує, що кожен день перебування окупантів на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах України настільки збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи Холодної війни такого не було.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що російський шантаж довкола Запорізької атомної електростанції лише змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території атомки і намагаються нагнати на цей напрямок додаткові свої сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу і увесь вільний світ", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що якщо хтось у Росії думає, що це може щось їм дати, то вони помиляються.

"Російський шантаж тільки змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи Холодної війни такого не було", - зауважив глава держави.

Зеленський підкреслив, що українські дипломати та представники держав-партнерів зроблять усе для того, щоб нові санкції проти Росії блокували російську атомну галузь.

"І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати у міжнародному суді", - наголосив він.

Президент додав, що кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись цією станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для спецслужб, розвідки та армії України.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну без оголошення війни 24 лютого рано вранці. Супротивники атакували і військові, і цивільні об’єкти.

У середині липня Володимир Зеленський повідомив, що Росія випустила по українській території понад три тисячі ракет.

Збройні сили України дають супротивнику гідну відсіч. Станом на 13 серпня на нашій землі вже знищили 43,4 супротивників.

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