Президент побажав йому здоров’я, і всім нам найважливішого – перемоги.

Президент Володимир Зеленський розповів, що побажав головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному в день народження.

Про це він заявив у своєму відеозверненні за підсумками 135-го дня повномасштабної війни, записаного під час повернення з робочої поїздки до Дніпропетровської області.

"Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!" - сказав глава держави.

Валерій Залужний:

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року у Новоград-Волинському Житомирської області.

Український воєначальник, головнокомандувач Збройних сил України з 27 липня 2021 року, генерал (2022 рік)

Вас також можуть зацікавити новини: