Президент Володимир Зеленський розповів, що побажав головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному в день народження.
Про це він заявив у своєму відеозверненні за підсумками 135-го дня повномасштабної війни, записаного під час повернення з робочої поїздки до Дніпропетровської області.
"Привітав сьогодні головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!" - сказав глава держави.
Валерій Залужний:
Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року у Новоград-Волинському Житомирської області.
Український воєначальник, головнокомандувач Збройних сил України з 27 липня 2021 року, генерал (2022 рік)
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