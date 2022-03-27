Президент зазначив, що населенню РФ виявилося легше підтримувати діючий режим, що і стало "найстрашнішим розчаруванням, яке сталося і яке перейшло в ненависть народів".

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чи змінилося його ставлення до росіян після 24 лютого.

Про це він сказав в інтерв'ю російським ЗМІ.

"Попри те, що я президент і повинен бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже сильно. Втрачена емоційна складова до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу...",- зазначив Зеленський.

За його словами, коли він вступив на пост глави держави, то розумів, що потрібно зробити все, щоб зупинити війну і потрібно боротися з пропагандою.

"Сьогодні, за цей місяць, відбувся глобальний, історичний, культурний розкол. Глобальний. Це не просто війна. Я вважаю, що це все набагато гірше... Глибоке розчарування полягає в тому, що високий рівень населення підтримує Росію в силу різних причин. Я навіть не хочу говорити, що це інформаційна промивка мізків", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що не можна не помічати повну війну протягом стількох років.

"Це ж не один крок. Це вісім років, чорт забирай! Це ж довго. За вісім років люди починають закінчувати шкільну освіту; можна подорослішати, вивчитися, вивчити предмет, стати професіоналом в будь-якому вигляді", - додав президент.

Він уточнив, що населенню РФ виявилося легше підтримувати чинний режим, що і стало "найстрашнішим розчаруванням, яке сталося і яке перейшло в ненависть народів".

"У мене немає відповіді, як це можна повернути. У мене немає відповіді, чи повернеться це взагалі коли-небудь. Я не пророк... Ще кілька місяців, і у кожного в родині буде втрата — та чи інша. Вигнали, поранили, у дитини щось сталося, переїхав чоловік, поїхав в іншу країну... У всіх буде в родині якесь горе", - заявив глава держави.

Зеленський вважає, що ненависть до всього російського буде рости однозначно.

"Хотів ще щось сказати з приводу мови. Найгірше російській мові зробив Володимир Володимирович Путін. Я вважаю, непоправної шкоди. Звичайно, люди будуть соромитися за межами Росії іноді говорити в якихось суспільствах по-російськи... На довгі роки точно", - сказав він.

Також Зеленський додав, що міжнародне бойкотування тих чи інших російських спортсменів - це вірне рішення.

Нагадаємо, Зеленський не схвалив ідею Польщі завести миротворців в Україну.

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