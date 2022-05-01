Відповідний рух вже відбувається, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але це треба політично формалізувати.

Про це глава держави повідомив 30 квітня під час вечірнього відеозвернення у соціальній мережі Facebook.

Президент розповів про свою телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Про різні напрямки співпраці України та Франції, передусім про оборонну. Також – про взаємодію на шляху України у Європейський Союз. Рухаємося до політичної формалізації того, що вже є де-факто: Україна стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Україна передала інституціям Євросоюзу першу частину опитувальника з метою отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство.

Друга його частина охоплюватиме оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, українська влада розраховує у червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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