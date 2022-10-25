Президент подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за те, що сьогоднішній захід у Берліні був дуже змістовний.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чим швидше в Україна переможе, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам.

Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні в нас був дуже активний дипломатичний день, заходи для України на всіх рівнях – найвищий, урядовий, парламентський. Вранці звернувся до учасників берлінської конференції, яка присвячена відбудові й модернізації нашої країни. Це вже друга така конференція після швейцарської, що відбулась у місті Лугано", - розповів Зеленський.

Відео дня

Він наголосив, що Україна працює над тим, щоб отримати ресурси для швидкого відновлення інфраструктури, соціальних об’єктів та житла для українців.

"Я вдячний канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за те, що сьогоднішній захід у Берліні дуже змістовний. Очікуємо конкретних рішень. Час не зупинити, і зима близько", - сказав глава держави.

Він також нагадав, що сьогодні у Хорватії почала роботу Кримська платформа – на парламентському рівні.

"Ми обовʼязково звільнимо Крим. Ми повернемо цю частину нашої держави не тільки до загальноукраїнського простору, а й до загальноєвропейського. Сьогодні це вкотре підтвердили. І я вдячний усім нашим партнерам – а це майже 50 держав і міжнародних організацій, – які допомагають саме у парламентському форматі", - сказав Зеленський.

Також Зеленський закликав президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра посприяти визнанню німецьким парламентом - Бундестагом - сталінського Голодомору як геноциду українського народу.

Визнання Німеччиною Голодомору геноцидом: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні 2019 року опублікована на сайті Бундестагу петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала понад 50 тис. голосів.

У жовтні того ж року німецькі депутати розглядали петицію про визнання Голодомору геноцидом. Тоді член Петиційного комітету Бундестагу, депутат від провладної партії ХДС Арнольд Фаатц заявив, що в МЗС Німеччини виступають за відхилення петиції про визнання Голодомору геноцидом. У відомстві обґрунтовують це, зокрема, тим, що поняття геноцид не було визначено до 1951 року.

За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців.

За даними науковців, йдеться про 3,5 млн жертв у період 1921-1923 років, 10,5 млн українців – у 1932-1933 роках та 1,5 млн – у 1946-1947 роках.

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