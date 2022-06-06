Президент України Володимир Зеленський відвідав командні пункти та передові позиції українських військ у районі Бахмута та Лисичанська, що у Луганській області.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Під час візиту президент заслухав інформацію щодо оперативної обстановки на цих ділянках фронту, а також звіт про матеріально-технічне забезпечення українських захисників.

Відзначається, що Зеленський також поспілкувався з українськими військовими та вручив їм державні нагороди.

Раніше повідомлялося, що ситуація в Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов. Російські окупанти без перерви гатять по всьому місту.

Нагадаємо, що у неділю, 5 червня, Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідав Запорізьку область. Там він приїхав на передові позиції українських військових та вручив їм державні нагороди.

Під час наради стало відомо, що російські загарбницькі війська тимчасово окупували майже 60% території Запорізької області.

Крім того, голова держави відвідав санаторій, де живуть українці, які були вимушені полишити свої домівки через війну.

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