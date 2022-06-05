У Запоріжжі президент поспілкувався з переселенцями.

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони.

Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

"Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе", - сказав він.

Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

У межах поїздки глава держави відвідав санаторій-профілакторій, де розмістили українців, які були вимушені полишити свої домівки через збройну агресію Росії.

Зеленський оглянув лікувальні кабінети, куди вони можуть звертатися по медичну допомогу, а також житлові приміщення.

Він поспілкувався з переселенцями.

"Розумію, що всі хочуть повернутися додому. І це житло, яким би воно не було зручним, не можна порівняти з власною домівкою. Краще, ніж удома, немає ніде", – сказав президент.

Зеленський висловив переконання, що люди, які були змушені залишити свої міста, обов’язково повернуться додому.

"У нас немає сумнівів, що ми звільнимо всі тимчасово окуповані міста. Це обов’язково буде", – зазначив глава держави.

Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське вторгнення.

Вони звернулися до президента з проханням посприяти у розв'язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів.

Під час зустрічі також ішлося про забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом.

Відтак глава держави наголосив, що всі люди, які втратили свої домівки, мають отримати комфортне житло.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

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