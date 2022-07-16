Він підкреслює, що Україна вистояла під жорстокими ударами Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вже вдалося звільнити частину окупованої після 24 лютого території країни, поступово буде звільнено й інші окуповані наразі райони.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі глави держави.

"Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо й інші райони нашої держави, які зараз під окупантами", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонщини, які перебувають під контролем загарбників, евакуюватися та наголосила, що заклик пов’язаний з турботою про життя людей та їхню безпеку, тому що українська армія планує розпочинати контрнаступ.

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