Президент подякував кожному захиснику, кожній захисниці, які дають українцям безпеку і цієї ночі перед Великоднем, і завжди.

Президент України Володимир Зеленський закликав вірян цієї ночі дотримуватися комендантської години та йти до храмів вже зранку.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Цієї ночі діятиме комендантська година. Прошу вас дотриматися цього правила. Це важливо з погляду безпеки. Але вже з п’ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах. Там, де можливо провести службу. Прошу – тільки зранку", - закликав президент.

Зеленський подякував кожному захиснику, кожній захисниці, які дають українцям безпеку і цієї ночі перед Великоднем, і завжди.

"Які обороняють державу. Які виборюють для українців свободу. Вічна слава всім нашим воїнам! Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну", - наголосив він.

Нагадаємо, у Великодню ніч по всій Україні діятиме комендантська година. Починаючи з 5:00 українці зможуть завітати до храмів своїх міст. Відзначається, що охочі мають змогу долучитися до богослужінь онлайн.

Вас також можуть зацікавити новини: