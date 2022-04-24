Президент наголосив, що скільки б часу це не зайняло, але усі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили.

Президент України Володимир Зеленський з приводу ракетного удару по Одесі наголосив, що вбивати дітей - це просто нова національна ідея РФ.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Схоже, що вбивати дітей - це просто нова національна ідея РФ", - зазначив президент.

Він нагадав, що удар був нанесений російською стратегічною авіацією з району Каспійського моря.

"Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідальний за російський ракетний терор, кожного, хто віддає ці накази, кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатися. Скільки б часу у нас це не зайняло, але усі ці покидьки будуть відповідати за кожну смерть, яку вони спричинили", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі в результаті ракетного удару пошкоджені об'єкти інфраструктури, також пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому почалася пожежа, вибиті шибки. Поранення отримали 18 осіб, а 8, в числі яких – 3-місячне немовля, загинули.

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