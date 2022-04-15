Президент заявив, що проблема Росії полягає у тому, що її ніколи вже не сприйматиме увесь український народ.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія назавжди програла Україну.

Про це глава держави сказав під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Telegram.

"На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення. В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави, відшуковують усіх, хто хоч колись був пов'язаний з українською армією чи державними структурами. Окупанти думають, що це їм якось спростить контроль над територією, але вони дуже помиляються", - наголосив Зеленський.

"Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не у тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії у тому, що їх не сприймає і ніколи вже не сприйматиме увесь український народ. Росія назавжди програла Україну, та й що там казати, увесь світ програла. Ніде вже її не будуть сприймати", - заявив президент.

"А та жорстокість, з якою російські війська намагаються завоювати Приазов'я, Донбас, Харківщину лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв'язки з цією державою. Можливо десь в Росії за жорстокість і поважають, але в Україні за жорстокість зневажають і карають. І це обов'язково", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський звернувся з прямим закликом до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.