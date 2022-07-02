Глава держави закликає допомагати армії.

Президент Володимир Зеленський закликає українців допомагати армії і не забувати, що війна триває.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

"У багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість, але війна не закінчилась. Вона є! На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає і не можна про неї забувати, тому обов'язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте усім, хто залишився на одинці у цей час", - наголосив президент.

Він також проcить українських громадян постійно використовувати свої контакти з-за кордону та інформаційні можливості, у тому числі, соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини російських окупантів на українській землі.

Нагадаємо, у Зеленського розказали про нову тактику Росії у війні проти України і як її можна зламати. В ОП наголосили, що таким чином намагаються тиснути на Київ, аби той пішов на умови Москви.

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