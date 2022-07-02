В ОП наголосили, що таким чином намагаються тиснути на Київ, аби той пішов на умови Москви.

Росія змінила тактику у війні проти України. Окупанти продовжують "ракетний терор" мирних міст, щоб залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на поступки Кремлю.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Це нова тактика Росії: бити по житлових кварталах та тиснути на Західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Все це не працюватиме", - зазначив Подоляк.

За його словами, з одного боку, росіяни абсолютно не враховують, як реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами.

"Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки". З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати", - пояснює радник керівника ОП.

Подоляк наголосив, що РФ хоче нажахати світ настільки, щоб він відвернувся від війни в Україні й сказав: "Віддавайте все, що вони хочуть, головне, аби цей жах не продовжувався, щоб ми його не бачили кожен день на шпальтах своїх газет, чи у своєму телеефірі".

"Я не розумію, чому на Заході досі є впливові політики, які все ще вважають, що з Росією можна розмовляти. Це нонсенс. І тут маю на думці не російське лобі, а певний перелік впливових політиків, які до нього не входять. Країна "закусила удила", як кажуть в Росії, тому вона продовжуватиме йти шляхом ескалації. Водночас це означає, що буде усе більше й більше прямих злочинів, які мають нажахати світ. Саме тому будуть крилаті ракети. Утім, вони битимуть не по українській армії (бо росіяни дуже бояться Збройних Сил України), а по житлових кварталах. Ми маємо це розуміти", - зазначив Подоляк.

При цьому він наголосив, що цю тактику Москви можна зламати.

"Нам, по-перше, справді потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібна не лише ППО, а й система протиракетної конкретної оборони. І їх нам передадуть, бо це є ключовим, щоб зламати нову концепцію війни Росії", - резюмував Подоляк.

Ракетний терор Росії

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх кількох днів Росія значно посилила ракетні удари по території України.

27 червня внаслідок ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований торговий центр. Загалом внаслідок ракетного удару загинули 19 людей, 62 людини постраждали, з яких 26 осіб госпіталізовано.

В ніч на 1 липня російські війська вдарили по Одеській області, влучивши у багатоповерхівку та бази відпочинку. Внаслідок ракетного удару в Сергіївці загинула 21 особа. Постраждали 38 людей.

Загалом, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет.

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