Україна не планує захоплювати більше території на Курському напрямку, - FT

Співрозмовник видання в українських військових колах розповів, що ЗСУ зосереджені на інших завданнях.

Україна не планує захоплювати більше території на Курському напрямку.

Про це у коментарі Financial Times повідомив представник українського оборонного відомства. Як зазначив співрозмовник, українські сили наразі сконцентровані на виконанні інших завдань.

"Україна не планує захоплювати більше території на Курському напрямку, а натомість працює над окопуванням і захистом своїх флангів. Курська операція завжди планувалася для того, щоб українські війська могли швидко відійти, якщо ситуація погіршиться", - сказав співрозмовник. Відео дня

Курська операція - останні новини

Росія почала контрнаступ у Курській області. На тлі цих новин знову почали говорити про цілі зухвалого вторгнення українських сил в регіон. Як пише Financial Times, ризики операції для України зростають, а стратегічні вигоди все ще нечіткі.

Як писав УНІАН, українські військові звільнили в Курській області ще два населених пункти. Зокрема ЗСУ зайняли села Дурівка та Вітряне. За словами аналітиків, українські захисники також змогли зайняти частину населеного пункту Журавлі.

Водночас військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман наголосив, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, щоб відтягнути російські війська. Також він розповів, в якому випадку українські сили відійдуть з Курської області.

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