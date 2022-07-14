За словами мера, близько 68 000 чоловік зараз знаходяться в Краматорську.

Мер Краматорська закликав жителів готуватися до важкої зими. За його словами, в місті може бути відсутнім газ, вода і електрика.

Про це Олександр Гончаренко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Не прогнози, а реальність до якої ми повинні готуватися в умовах відсутності газу. 2 місяці без газопостачання Краматорськ і сусідні міста. Обстріли окупантами газопроводів та підстанцій, обстріл ремонтних бригад, окупація територій України та постійне знищення інфраструктури життєзабезпечення нашого регіону - багато вже це обговорювали. Тепер все залежить від роботи наших героїв - ЗСУ. Віримо! Але готувати сани потрібно влітку, тому кажу про складну зиму зараз. Не просто складна - неймовірно складна зима!", - зазначив він.

Гончаренко підкреслив, що не впевнений в тому, що в місті з'явиться газ до початку опалювального сезону.

"Якщо його немає, то і немає опалення в місті. Навіть на вугіллі без газу - не вийде працювати. Не запустяться котельні, неможливо підсвітити факел. Газу немає - немає опалення. Точка. Без опалення в багатоквартирних будинках взимку не буде води і не буде працювати каналізація. До настання холодів вода і каналізаційна система буде відключена на вході в будинок, інакше замерзне система і будуть тисячі поривів", - зазначив він.

Гончаренко також повідомив, що потужності на резервних каналах вже завантажені.

"Взимку навантаження завжди йде більше. Говорити про старі проводки в квартирах, під'їздах і т.д. - не бачу сенсу. Ми в мирний час знали, що таке аварійне відключення, у війну - шанси збільшені стократно. Навантаження від обігрівачів і електропечей дасть про себе знати. Електрики попереджають, що критичний максимум при якому міські мережі витримають ~ 5тис. заселених квартир і 10 тис. будинків на селищах", - повідомив він.

За словами мера, близько 68 000 чоловік зараз знаходяться в Краматорську. Гончаренко зазначає, що дуже багато для таких умов, які будуть взимку, а тому закликає евакуюватися.

"Кажу як є. На мить забувши про ракетні удари по місту, про близькість боїв і наступі хочу звернути увагу на побут. На побут краматорчанина, очікуваний цієї зими. Це буде однозначно найскладніша зима для нас. Літня романтика закінчиться з першими холодами. Планувати, як пережити зиму, потрібно вже зараз. Багатоповерхівки двох-трьох кімнатні - перетворюються в однокімнатну, живемо в одній і тримаємо тепло від обігрівача (ні про які буржуйки в квартирах мови бути не може). Кооперуємося з друзями, колегами або сусідами. 1, 2, 3 людини і живемо в одній кімнаті. Води не буде в будинку, але ми вже зараз працюємо над установкою гусаків у дворах (плануємо 200шт). Думайте у що набирати і хто вам допоможе принести - ліфти не працюватимуть. Каналізація? - ями для "танків" у дворах все вже зарили? Повернувши. Або шукаємо вже зараз, хто готовий вас прийняти на зиму в приватний будинок на селищі", - розповів він.

Також він закликав утеплювати труби водопостачання на вході в будинок.

"Робимо запаси дров. Твердопаливні котли, вугілля, пелети - запасаємося. Підготуйте каміни, згадуйте про печі і все, що безпечно гріє будинок. Говоріть з сусідами - діємо за принципом багатоповерхівок і заселяємося групами в будинку. Живемо в тій кімнаті, де є тепло і вода. Якось так, друзі... Вірю, що впораємося, але ця зима залишить свої шрами і забере багато сил. Розповів про свої переживання. Думайте, готуйтеся, евакуюйтеся, групуйтеся. Кожен вирішує сам - виїжджати в інші регіони чи ні. Якщо залишаєтеся з різних причин в місті - тверезо усвідомлюйте, в яких умовах ми з вами будемо перебувати цієї зими. Бережіть себе", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, вранці 13 червня в Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи.

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