У деяких частинах міста відсутня електрика.

Вранці 14 липня російські окупанти атакували Краматорськ. Вони завдали авіаракетні удари по промисловій частині міста. В результаті бомбардувань в окремих частинах населеного пункту зникла електрика. Жителів просять не залишати укриття.

Інформацією про обстріл поділився мер Краматорська Олександр Гончаренко на своїй персональній сторінці на Facebook.

"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Є відсутність електропостачання в деяких частинах міста. Небезпека не минула, знаходьтесь в укритті", — написав Гончаренко.

У які саме об'єкти потрапили снаряди, мер Краматорська не розповів. На поточний момент також невідомо про наявність жертв і постраждалих.

Нагадаємо, вчора, 13 липня, російські війська теж обстріляли місто. Удари зафіксували кілька камер спостереження, після чого в соцмережах з'явилися фото зі стовпом густого диму над Краматорськом. Очевидці повідомили про як мінімум чотири потужні вибухи.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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