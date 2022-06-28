Найбільш схильні до ризику припинення поставок Словаччина, Угорщина і Чехія.

ЄС може знадобитися три і більше років, щоб відшкодувати повне припинення поставок газу з РФ.

Як повідомляє Міжнародне рейтингове агентство Fitch, в Центральній і Східній Європі найбільш схильні до ризику припинення поставок Словаччина, Угорщина і Чехія. При цьому Польща, Литва і Румунія найменш уразливі при такому сценарії.

"Відмінності в пом'якшувальних факторах означають, що наслідки будуть сильно відрізнятися. Словаччина, Угорщина і Чехія поєднують високу залежність від російського газу з відсутністю життєздатних короткострокових альтернативних джерел енергії. Навпаки, Польща, Литва та Румунія значною мірою забезпечили альтернативні поставки або мають значне внутрішнє виробництво", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у США розповіли, скільки грошей втратить Росія через ембарго на золото. Так, за прогнозами держсекретаря США Ентоні Блінкена, країна позбудеться доходу в розмірі близько $19 мільярдів на рік.

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