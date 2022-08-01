Місто регулярно потерпає від російських ударів.

Український журналіст і блогер Володимир Золкін, який регулярно спілкується з російськими військовими злочинцями, що перебувають у полоні, побував у Миколаєві й показав наслідки ворожих обстрілів міста.

Відео він опублікував на своєму каналі в Youtube.

Золкін проїхався по місцях "прильотів" російських ракет і поспілкувався з місцевими жителями, переконавшись, що на окупантів у місті ніхто не чекає. На відео показані обстріли будівель Миколаївської ОДА, двох університетів, трьох готелів, шкіл і безлічі житлових будинків.

Золкін також показав, що на локаціях, які знищили росіяни, не було військових підрозділів і техніки. Наслідки обстрілів ліквідовують місцеві комунальники, розбираючи завали та розчищаючи дороги.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російські ракети прилетіли в миколаївську лікарню, зруйнувавши її травмпункт; диспансер і приватні будинки містян.

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