Окупанти обстріляли приватні будинки, медичний диспансер та гуманітарний склад.

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва троє людей отримали поранення.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей", - повідомив він.

Кім також наголосив, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру. Згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством. Без жертв.

Також розбито травмпункт однієї з лікарень, пошкоджено чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибито вікна. Попередньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, супротивники у ніч на 31 липня після 01:00 та вранці близько 05:00 обстріляли Миколаїв. Ворожий снаряд, зокрема, поцілив у будинок Героя України та бізнесмена Олексія Вадатурського. У результаті обстрілу Вадатурський та його дружина Раїса загинули.

Сьогодні вночі окупанти знову атакували Миколаїв. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи.

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