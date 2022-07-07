Генпрокурор напередодні підписала Олексію Ковальову повідомлення про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору.

Підозрюваний у держзраді народний депутат Олексій Ковальов організовував вивезення солі й зерна з Херсонщини до Росії.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала у Facebook.

Вона нагадала, що вчора підписала підозру Ковальову.

"На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ",- зазначила генпрокурор.

За її словами, "консерва" відкрилась його ФБ-постом із захопленням планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполяганням, що "Росія назавжди". Венедіктова зазначила, що власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв.

Генпрокурор додала, що народний депутат поповнив вже досить "широкі ряди" тих, кого українські правоохоронні органи притягують до відповідальності за зраду, пособництво агресору та колабораційну діяльність в окупованих регіонах, серед яких – депутати різних рівнів, колишні посадовці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та пересічні громадяни.

"Служать ворогам вони по-різному. Хтось "здає" українських патріотів, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій, хтось бере участь в їх "зачистках", хтось допомагає розміщувати військову техніку РФ, хтось міняє прапори на органах влади, хтось постачає окупантів пальним та харчами, багато хто задовольняє свої владні амбіції", - зауважила Венедіктова.

За її словами, серед найактивніших – фейковий "губернатор" Херсонщини Володимир Сальдо.

Як повідомляв УНІАН, у квітні проти Ковальова було відкрито кримінальне провадження за колабораційну діяльність. За даними слідства, підконтрольні йому підприємства постачали харчові продукти до Криму з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозили на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з півострова.

3 квітня стало відомо про виключення Ковальова з фракції "Слуга народу". Ковальов був обраний до парламенту у виборчому окрузі №186 (Херсонська область) як висуванець "СН".

6 липня генпрокурор підписала Ковальову повідомлення про підозру у держзраді та пособництві державі-агресору.

За даними слідства, депутат публічно підтримував окупантів. Також він забезпечував розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію у місті Гола Пристань.

4 липня стало відомо, що Ковальов став "заступником голови" так званого "уряду", створеного окупантами у Херсонській області, і відповідає за сільське господарство.

Вас також можуть зацікавити новини: